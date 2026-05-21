Мособлдума ввела единый логотип для дружинников Подмосковья

Московская областная дума 21 мая на 136-м заседании приняла закон о введении единого логотипа на удостоверениях народных дружинников в Подмосковье. Изменения направлены на совершенствование работы дружин и их визуальную идентификацию, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Принятый закон вносит изменения в региональный акт «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области». Документ направлен на дальнейшее развитие института народных дружин и вовлечение жителей в содействие правоохранительным органам при обеспечении правопорядка.

Нововведение касается оформления удостоверений дружинников. На их обложке разместят специальный отличительный логотип, который уже используется на шевронах и форменной одежде. Единая символика позволит сформировать общий визуальный стиль для всех отрядов региона и упростит идентификацию участников охраны общественного порядка.

В законе отдельно уточняется, что удостоверения, выданные до вступления изменений в силу, сохраняют действие до окончания установленного срока или до исключения гражданина из состава народной дружины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.