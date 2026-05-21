Депутаты встретились со студентами в Дмитровском округе

Встреча депутатов Госдумы Дениса Кравченко и Мособлдумы Марины Шевченко со студентами прошла 20 мая в Яхроме в рамках отчетной кампании «Подмосковье. Есть результат!». Участники обсудили развитие округа, молодежные инициативы и итоги работы в сфере образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие студенты Дмитровского техникума, Подмосковного политехнического колледжа, волонтеры и члены молодежного парламента. Денис Кравченко рассказал об устройстве политической системы, значении выборов и различиях между партиями. Особое внимание он уделил Народной программе партии «Единая Россия», подчеркнув, что студенты могут внести в нее свои предложения.

«Особое внимание мы уделяем Народной программе партии «Единая Россия», в которую каждый студент может внести свои инициативы», — отметил Денис Кравченко.

Марина Шевченко рассказала о развитии образовательной инфраструктуры округа. За пять лет в Дмитрове построили школу на 1100 мест и школу на 550 мест в Останкино. Капитальный ремонт провели в школе №8, детском саду «Колосок», Дмитровском техникуме и филиале медицинского колледжа.

После выступлений студенты предложили развивать спортивную и уличную инфраструктуру и создать современный молодежный центр. Участники договорились продолжить диалог, а Денис Кравченко проведет отдельную встречу с представителями молодежного парламента для проработки инициатив.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.