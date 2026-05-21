В Одинцове достроят духовный центр при Георгиевском соборе

Духовно-просветительский центр при Георгиевском кафедральном соборе в Одинцове планируют завершить осенью 2026 года. Строительная готовность объекта, возведение которого началось в 2025 году, достигла 38%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Центр строят при православном приходе Георгиевского кафедрального собора Одинцовской епархии Русской православной церкви. По данным инспекторов, на объекте завершены монолитные работы, продолжается устройство каменной кладки.

Площадь здания превысит 1,6 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает двухэтажный комплекс с цоколем и мансардой. Внутри разместят классы для детского развития и лекционные залы для взрослых.

Сейчас при храме работают детская воскресная школа с кружками и воскресная школа для взрослых. Новый корпус позволит расширить образовательную деятельность, развивать миссионерское движение и проводить культурные и просветительские мероприятия.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.