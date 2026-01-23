Россиян из аварийного жилья бросили один на один с фекалиями

Жители поселка Белый Яр (ХМАО), проживающие в аварийном доме, почти неделю вынуждены существовать в условиях затопленных канализацией подъездов и квартир. По словам пострадавших, ни управляющая компания, ни муниципальные власти до сих пор не предприняли реальных шагов по ликвидации аварии, выяснил «СургутИнформ» .

Ситуация в доме № 3Б на улице Лесная обострилась 18–19 января, когда канализационная система окончательно вышла из строя. Жильцы, среди которых есть многодетные семьи, оказались заложниками антисанитарии. По словам граждан, регулярные вызовы аварийных бригад заканчиваются лишь формальными осмотрами без проведения реальных ремонтных работ.

Пострадавший дом был признан аварийным еще в 2020 году, однако сроки решения жилищного вопроса постоянно сдвигаются. В 2026 году жильцы узнали, что расселение перенесено с 2025-го на 2027 год без объяснения причин.

Северяне также пожаловались, что квартиры в ветхом фонде оцениваются по заниженной стоимости. Так, собственница жилья площадью 33 квадратных метра получила оценку в 2,6 млн рублей, чего недостаточно для приобретения новой недвижимости без ощутимых доплат.

Несмотря на своевременную оплату счетов, УК не проводит уборку подъездов и также не чистит территорию от снега, сетуют жильцы.

По словам жителей поселка, попытки достучаться до властей через прямые эфиры с губернатором и социальные сети пока не принесли результата. Ответы ведомств жители называют «стандартными отписками». В частности, представители компании водоснабжения заявляют о проведенной откачке колодцев, но на деле уровень нечистот в доме не снижается.

«Говорят, что все в курсе — и мастера, и начальство. Как видите, результата нет. Куда ни обращались, везде на контроле, ждите, разберемся, исправим. Толку ноль», — цитирует пострадавших издание «СургутИнформ».

