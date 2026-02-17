Россиян блокируют на Госуслугах после жалоб на неубранный снег и сосульки

Нижегородцы заявили, что их заблокировали на Госуслугах после жалоб на снег

Несколько жителей Нижнего Новгорода столкнулись с блокировкой аккаунтов на Госуслугах после того, как решили пожаловаться на плохую уборку снега и сосулек, сообщает NN.RU .

По словам жителей, выявлен один случай, когда человека заблокировали якобы сразу после отправки жалобы. Другие пользователи не успевают ничего написать — им ограничивают вход после поиска специального раздела на сайте, где можно сообщить о некачественной уборке.

При этом всплывает сообщение, что аккаунт на Госуслугах заблокирован из-за «подозрительной активности». Ограничения обещают снять только через 72 часа.

«Хотела сделать заявку на сосульки и наледь перед подъездом. В приложении „Дом“, вход через Госуслуги. А меня заблокировали на три дня», — сообщила одна из жительниц.

Другая нижегородка рассказала, что ее тоже заблокировали на 72 часа после того, как она вбила в поисковике в Госуслугах «жалоба в ГЖИ». Она также отметила, что в городской службе ей нахамили и сказали самой почистить снег.

По словам экспертов, блокирование аккаунтов связано на Госуслугах с техническим сбоем в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Эта проблема затронула и другие регионы.

Ранее стартовала работа ФАС по проверке завышенных тарифов ЖКХ. Поводом для этого стали многочисленные жалобы граждан на увеличение платежей за коммунальные услуги.

