«Россети» круглосуточно продолжают ликвидацию последствий циклона в Подмосковье

Специалисты компании «Россети» круглосуточно устраняют последствия аномального циклона, который накрыл столицу и Московскую область, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Московский регион».

«Оперативная мобилизация и перегруппировка сил и средств группы „Россети“ позволила удержать ситуацию под контролем даже в самых пострадавших округах Московской области», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящий момент восстановление электроснабжения основной части потребителей завершено. Также специалисты продолжают подключать потребителей по сети 0,4 кВ.

В «Россетях» добавили, что энергетики продолжат работы до подключению каждого пострадавшего из-за непогоды потребителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.