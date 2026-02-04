РЭО: 17 регоператоров не обеспечили обновление банковских гарантий

По состоянию на конец января 17 региональных операторов в 15 субъектах России не предоставили банковские гарантии. Данное нарушение может стать прямым основанием для прекращения их деятельности в статусе регоператора.

В перечень таких компаний входят: АО «ТСК» (Тамбовская область), ООО «Дом-строй» (Еврейская автономная область), ООО «Хартия» (Владимирская, Тульская, Ярославская, Московская области), ООО «Вега» (Воронежская область), ООО «Ремондис Саранск» (Мордовия), ООО «Эколайф» (Ингушетия), ГУП «ТСП» (Тыва), АО «БГС» (Севастополь), АО «Крайжмлкомресурс» (Кубань), ООО «Спецэкомаш» (Амурская область), МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» (Магаданская область), а также обслуживающие Чукотку МУП «Айсберг», МУП ЖКХ «Иультинское» и МП ЖКЖ «Билибинского муниципального района».

«Отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости региональных операторов. На еженедельных штабах мы обговариваем эти моменты и постоянно отслеживаем, чтобы работа без гарантий была исключена. Требуем от регоператоров оперативно готовить необходимую документацию и направлять ее в банки», — сказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главной целью является построение в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократит их захоронение до 50% и позволит вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.