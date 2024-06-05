Растения на техногрунте в Подмосковье соответствуют нормативам Таможенного Союза

В начале года на КПО «Нева» (г.о. Солнечногорск) возведена экспериментальная теплица, где в почву с техногрунтом посажены семена нескольких видов растений. Проект реализуется по инициативе Всероссийского общества охраны природы и группы ЭкоЛайн при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В экспериментальной теплице площадью 128 квадратных метров созданы три грядки длиной 12 метров. Каждая из грядок поделена на секции с разным соотношением техногрунта к грунту — 50/50, 70/30 и 0/100. В феврале в тепличные грядки засеяли циннию, василек, петунию и обриету, а также овощные культуры — редис, помидор, огурец и перец. В марте были высажены ель обыкновенная, просо прутьевидное, павловия войлочная и смесь газонных трав.

Выращенные редис, просо и газонная трава были направлены на анализы содержания тяжелых металлов и радионуклидов в испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу». Исследования показали, содержание тяжелых металлов в редисе, просе и газонной траве значительно ниже нормы и соответствуют нормативам Комиссии таможенного союза.

В пробной партии редиса, выращенного с соотношением 50/50 (грунт и техногрунт), свинца содержится 0,015 мг/кг при норме не более 0,5 мг/кг. При этом в образцах редиса, купленных в обычном магазине, содержание свинца составило 0,09 мг/кг. Содержание мышьяка — 0,11 мг/кг (норма не более 0,2 мг/кг), ртути менее 0,01 (норма не более 0,02). Содержание пестицидов — в 500 раз ниже нормы.

В представленной для анализа партии проса, выращенного с соотношением 50/50 (грунт и техногрунт), свинца содержится 0,1 мг/кг при норме не более 0,5 мг/кг. Содержание мышьяка — 0,032 мг/кг (норма не более 0,1 мг/кг), ртути менее 0,01 (норма не более 0,03). Содержание пестицидов — в 500 раз ниже нормы.

На КПО «Нева» используется передовая технология туннельного компостирования, реализованная инжиниринговой компанией ЭкоВектор. Технология получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

«Комплексы по переработке отходов Группы ЭкоЛайн (КПО «Восток» и «Нева») четвертый год ведут экспериментальную работу по исследованию возможностей использования техногрунта в садоводстве. В 2021 году впервые были высажены бахчевые культуры на экспериментальных грядках из земляного и технологического грунтов для сравнительного анализа на содержание тяжелых металлов», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

На КПО «Восток» с 2020 года засеиваются экспериментальные огороды, состоящие из двух типов грядок. В одной из них обычный грунт, в другой — техногрунт, полученный в результате компостирования органических отходов в ангарах КПО «Восток». В каждую из них высаживают одинаковые сорта овощей — сладкий перец, тыкву, кабачки, огурцы, помидоры и салат. После сбора урожая экологи комплекса сдают овощи на анализы в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Коломна. Специалисты Испытательного лабораторного центра проверяют пробные партии овощей на наличие в них тяжелых металлов, пестицидов и нитратов. Результаты показывают — содержание тяжелых металлов в овощах, выросших на техногрунте, в два раза ниже нормы.

Проводимые Группой ЭкоЛайн в течение нескольких лет эксперименты показывают, что на техническом грунте хорошо растут различные растения, он хорошо держит форму и по основным характеристикам не отличается от обычного грунта.

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