Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены
Фото - © Вышка линии электропередач/Медиасток.рф
В Херсонской области восстановили электроснабжение после обстрела украинскими войсками подстанции в соседней Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Работы шли всю ночь. Энергетики перевели потребителей на резервные схемы, благодаря чему была обеспечена стабильная подача электроэнергии.
Сейчас электричество возвращено в дома в полном объеме по резервной схеме. Губернатор поблагодарил специалистов за работу.
Накануне Сальдо сообщил, что регион остался без света в результате обстрела подстанции в Запорожской области. Отключения наблюдались в 14 муниципальных образованиях Херсонской области и 450 населенных пунктах.
Ранее Сальдо подтвердил статус Херсона как столицы региона, несмотря на его нахождение под контролем ВСУ. По его словам, «все знают и ожидают» освобождения города.
