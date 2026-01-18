сегодня в 09:40

Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены

В Херсонской области восстановили электроснабжение после обстрела украинскими войсками подстанции в соседней Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Работы шли всю ночь. Энергетики перевели потребителей на резервные схемы, благодаря чему была обеспечена стабильная подача электроэнергии.

Сейчас электричество возвращено в дома в полном объеме по резервной схеме. Губернатор поблагодарил специалистов за работу.

Накануне Сальдо сообщил, что регион остался без света в результате обстрела подстанции в Запорожской области. Отключения наблюдались в 14 муниципальных образованиях Херсонской области и 450 населенных пунктах.

Ранее Сальдо подтвердил статус Херсона как столицы региона, несмотря на его нахождение под контролем ВСУ. По его словам, «все знают и ожидают» освобождения города.

