Сальдо: Херсон был, есть и будет столицей области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости подтвердил статус Херсона как столицы региона, несмотря на его нахождение под контролем ВСУ.

«Херсон как столица области была, есть и будет. Это чисто русский город, который временно оккупирован сейчас вооруженными силами Украины», — заявил он.

По словам Сальдо, «все знают и ожидают» освобождения города, который, как он подчеркнул, является частью России по итогам референдума 2022 года.

Губернатор напомнил, что пока Херсон находится под контролем украинских войск, временным административным центром Херсонской области является город Геническ.

Согласно заявлению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова от августа 2025 года, российские войска контролируют 76% территории области.

