В Херсоне местные жители начали сливать российской армии данные о ТЦК

Жители Херсона начали активнее передавать российским военным информацию о дислокации сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, всплеск активности связан с возмущением действиями мобилизационных команд, в частности, после резонансного инцидента в Херсонской области, где, как утверждается, сотрудники ТЦК убили отца с ребенком.

«Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — заявил источник.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, неоднократно продлевавшаяся и ужесточавшаяся, что привело к росту силовых методов призыва. В социальных сетях регулярно появляются кадры задержаний мужчин в общественных местах, которые нередко сопровождаются сопротивлением и жертвами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.