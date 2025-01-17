Работы по модернизации провели на 21 электроподстанции в Москве в 2024 году

По итогам прошлого года в столице завершились работы по модернизации 21 подстанции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Крупнейшая из них — центр питания „Сырово“, который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населённых пунктов Московской области», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также в 2024 году в рамках модернизации заменили оборудование на турбоагрегате № 4 ТЭЦ-23; отремонтировали свыше 2,3 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; создали сетевую инфраструктуру, которая обеспечит мощность 33 зарядных станций для электробусов.

Кроме того, специалисты завершили масштабный проект по повышению надежности электроснабжения главного корпуса МГУ им. М. В. Ломоносова, а также ввели в эксплуатацию газовую котельную для многофункционального комплекса «Олимпийский».

В текущем году предполагается осуществить интеграцию интеллектуальных электронных систем в котел № 1 ТЭЦ-21 и продолжить процесс обновления ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича, которая является старейшей электростанции в стране.

Ранее в Москве в рамках капитального ремонта обновили инженерные системы в более 11,2 тыс домах. Это существенно повысило безопасность домов и увеличило срок их эксплуатации.