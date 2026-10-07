Актриса Юлия Пересильд сравнила невесомость с эйфорией после рождения ребенка

Юлия Пересильд рассказала, что больше всего скучает по ощущению полета в невесомости. Актриса сравнила его с гормональной эйфорией при рождении ребенка, сообщает «Вечерняя Москва» .

5 октября 2021 года съемочная группа «Вызова» отправилась в космос на корабле «Союз МС-19». Картина режиссера Клима Шипенко стала первым художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции, в 400 км от Земли.

Пересильд прошла ускоренную подготовку: изучала техническую литературу и каждую пятницу сдавала зачеты. По ее словам, преодолеть скепсис сотрудников Центра подготовки космонавтов оказалось сложнее, чем освоить регламенты. Самыми тяжелыми испытаниями она назвала страх смерти и ответственность за съемки первого художественного кино в космосе.

«Если я по чему-то и скучаю по-настоящему, то именно по этому ощущению полета. Ничего чудеснее со мной в жизни не происходило. Женщины меня поймут: это похоже на рождение ребенка, когда ты попадаешь в какую-то невероятную гормональную эйфорию», — призналась актриса.

Пересильд хочет вернуться в космос, но считает, что на данном этапе они с Шипенко использовали все кинематографические возможности станции. Невесомость иногда ей снится.

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