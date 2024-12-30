В Москве в рамках капремонта обновили инженерные системы в более 11,2 тыс домах

В рамках масштабной программы модернизации жилого фонда Москвы специалисты провели масштабное обновление коммунальной инфраструктуры в более 11,2 тыс. жилых домов, об этом заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.

На сегодняшний день достигнуты внушительные результаты: более 11,2 тысяч многоквартирных зданий получили новые инженерные коммуникации. Это существенно увеличило срок эксплуатации домов и повысило их безопасность.

Всего программой предусмотрена замена порядка 420 тысяч различных инженерных систем. Как подчеркнул Бирюков, московская программа капремонта является одной из крупнейших в мировой практике реновации жилищного фонда.

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем. За время реализации программы с 2015 года в более чем 11,2 тыс. жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию», — рассказал Бирюков.

Как отметил вице-мэр, при модернизации применяются только российские комплектующие, которые соответствуют строгим стандартам качества и прослужат долгие годы. Специалисты полностью обновляют изношенное оборудование: меняют трубы, устанавливают новые радиаторы отопления и монтируют современные соединительные элементы как в квартирах, так и на общих площадях. Комплексное обновление затрагивает все ключевые системы: от водоснабжения и канализации до электропроводки. Особое внимание уделяется безопасности — модернизируются системы пожаротушения, противодымной защиты и автоматического пожарного оповещения. В список работ также включена замена мусоропроводов и обновление внутренних водостоков.

При модернизации отопительных систем используются отечественные энергосберегающие приборы — мощные конвекторы и биметаллические радиаторы, как отметил руководитель городского хозяйственного комплекса. Такое оборудование позволяет достичь максимальной эффективности в обогреве помещений.