Представитель МИД РФ Захарова обвинила полицию Франции в насилии над школьниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия полиции на массовых протестах школьников и студентов во Франции. Она сравнила их с ледовым побоищем.

Захарова выступила 7 октября в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. Она заявила, что сама ситуация во Франции ее мало беспокоит, но выразила тревогу из-за отсутствия реакции Елисейского дворца.

«Единственное, что меня тревожит в этой связи, — это молчание Елисейского дворца в отношении действий полиции. Я думаю, эти кадры вчера видели все. Полиция вчера не просто трамбовала, а месила своих детей. У них в центре Европы проходит просто ледовое побоище с безоружными детьми!» — сказала дипломат.

Захарова также обратила внимание на молчание главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она призвала европейские структуры осудить обращение с мирными школьниками и студентами. По ее оценке, действия силовиков нельзя назвать задержанием.

По словам дипломата, протесты проигнорировали и проживающие в Европе, в частности в Париже, иноагенты и представители внесистемной российской оппозиции. Захарова отметила, что многие получили европейское гражданство или вид на жительство во Франции, в том числе за гражданскую позицию, и спросила, почему они не поддержали протестующих.

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