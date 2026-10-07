В Татарстане полицейского Ямпольского задержали по делу о взятках

Замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МВД Татарстана Олеся Ямпольского обвинили в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ямпольского задержали 5 октября в Набережных Челнах. По данным «Известий», он получил деньги от владельца салона эротического массажа. МВД Татарстана не раскрыло детали дела. По некоторым данным, полицейский не признал вину. Суд изберет меру пресечения 6 ноября; следствие намерено добиваться ареста.

По неподтвержденной информации, семь салонов — три в Казани и четыре в Набережных Челнах — могли платить ему по 150 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма составляла 1 миллион 50 тысяч рублей в месяц.

Ямпольскому 37 лет, он воспитывает шестерых детей. В августе 2022 года он руководил задержанием криминального лидера Вадима Липского, известного как Бургомистр, а в апреле 2025 года задержал вора в законе Романа Сычева по прозвищу Рома Сыч.

«Конечно, в обычную колонию его не отправят, так что с пойманными им преступниками он навряд ли столкнется. Ямпольскому, если его признают виновным, предстоит отбывать наказание в специальной исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Условия там крайне строгие», — рассказал адвокат Николай Семенов.

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