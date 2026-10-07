Магнитные бури разразятся на Земле 9 октября

Эта неделя началась с роста солнечной активности, а уже 9 октября на планете ожидаются магнитные бури, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что на Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности. Две из них были зафиксированы в первой половине 6 октября, тогда по направлению к Земле звезда выбросила два облака плазмы относительно крупного размера.

По словам синоптика, международные прогностические центры провели обработку данных, которые получили с работающих в космосе телескопов. Специалисты сделали вывод, что облака солнечного вещества достигнут планеты ранним утром 9 октября.

При этом возмущения геомагнитного поля будут наблюдаться около двух суток. Еще 9 октября возможно формирование магнитных бурь слабого и среднего уровня G1-G2. Вероятность магнитных бурь — около 80%.

Возвращение геомагнитного поля в спокойное состояние прогнозируется 11 октября, заключил Леус.

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