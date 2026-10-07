Власти Салехарда третий год судятся за дом купца Корнилова

Администрация Салехарда добивается права собственности на аварийный торговый дом купца И. Н. Корнилова, чтобы начать реставрацию памятника, сообщает «Север-Пресс» .

Переговоры с владельцем идут с 2023 года. Тогда дом признали бесхозяйным содержимым имуществом. После распада СССР здание перешло в частные руки, но собственники не проводили ремонт. По фасаду и кровле пошли трещины, кирпич начал выпадать из оконных проемов.

«1 сентября было вынесено решение суда апелляционной инстанции о том, что администрации Салехарда возможно зарегистрировать право собственности на этот объект без выкупной стоимости», — рассказала руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Дубкова.

Владелец ранее требовал сумму, несоразмерную с предстоящими затратами на реставрацию. Он еще может оспорить решение в кассации и Верховном суде. Если кассация подтвердит решение, администрация сможет получить дом и начать восстановление. Власти также обсуждают его будущее использование.

Купец Иван Николаевич Корнилов построил дом в 1895 году на Царской улице Обдорска, ныне улице Республики. Это первое каменное гражданское здание города. В 2003 году дом получил охранный статус, в 2013-м вошел в государственный реестр объектов культурного наследия.

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