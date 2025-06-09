Работу более 400 лифтов восстановили в Подмосковье за май

Ответственность за содержание и ремонт лифтов возлагается на управляющую организацию, которая заключает договор на обслуживание со специализированным предприятием. Под контролем отраслевых специалистов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в мае восстановили работоспособность более 400 лифтов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Лифты сегодня имеют непосредственное отношение к жизни и здоровью жителей. Мы за постоянный и открытый диалог производителей, обслуживающих организаций и органов власти. Наша задача — совместно найти рациональные решения ключевых вопросов и оптимизировать всю работу от производства лифтов на заводе до их установки на объекте. Сегодня, в первую очередь, делаем упор на подборе квалифицированных организаций, отвечающих за обслуживание лифтов в МКД», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Например, работы прошли по следующим адресам:

городской округ Королев, улица Академика Легостаева, дом 8;

городской округ Долгопрудный, улица Парковая, дом 52;

городской округ Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, дом 17к1;

городской округ Одинцово, рабочий поселок Новоивановское, бульвар Эйнштейна, дом № 2.

Признаки неисправного лифта:

заедание или несрабатывание кнопок управления;

рывковое движение лифта;

появление посторонних звуков и вибрации во время работы;

неисправность освещения в кабине;

неполное закрытие или открытие дверей;

остановка лифта выше или ниже положенного уровня;

нарушение связи с диспетчером.

В случае обнаружения любой из перечисленных неисправностей, жителям следует обратиться в свою управляющую организацию или на линию ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.