сегодня в 11:21

Минтранс Подмосковья поделился видеороликом, в котором показано, как региональные службы убирают дороги от выпавшего снега.

На видео показано, как машины и трактора чистят снег с дорог, убирая его на обочины.

Дорожники убирают выпавший за сутки снег в Истре, Красногорске, Солнечногорске, Химках и Одинцовском округе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье за минувшие сутки выпало до 50% от январской нормы осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

