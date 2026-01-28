До 50% от январской нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

В Москве за прошедшие сутки выпало 20% от январской нормы осадков, в Подмосковье — 50%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за сутки на опорной метеостанции столицы ВДНХ выпало 10 мм осадков, столько же зафиксировали в Тушине, на Балчуге — 11 мм (20% от нормы месяца).

Синоптик уточнил, что в Московской области местами на юге выпала половина от месячного объема осадков: больше всего снега зафиксировано в Кашире (20 мм), Черустях (15 мм, норма 42 мм), Серпухове (15 мм, норма 39 мм), Коломне (14 мм, норма 41 мм), Волоколамске (12 мм, норма 41 мм), Наро-Фоминске (11 мм, норма 44 мм).

Снег, местами сильный, продолжит идти в столичном регионе 28 и 29 января.

