Проверку вентиляции в газифицированных домах Подмосковья перевели на инструментальные замеры

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Правила пользования газом № 410. Теперь проверка дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах проводится только с инструментальными замерами. Визуальный осмотр оголовков на крыше и проверка тяги листом бумаги больше не подходят, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Замеры делаются в каждом помещении с газовым оборудованием. Измеряют две величины: разряжение в каналах и воздухообмен в помещении. Проверка считается полноценной только при наличии акта с результатами по каждой квартире.

Акт обследования должен содержать конкретные цифры и заключение — есть ли основания для отключения газа, к примеру, недостаточная тяга или плохой воздухообмен. Направить акт нужно в течение 10 дней заказчику, в «Мособлгаз», а по запросу — в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Если выявлены проблемы — акт направляется в «Мособлгаз» немедленно для отключения газа.

Также ужесточены требования к тем, кто проводит проверку. Если управляющая организация делает это сама, у нее должны быть профильные сотрудники и поверенные приборы. Если своего нет — необходимо заключать договор со сторонней организацией.

Периодичность осталась прежней — не реже трех раз в год (август–сентябрь, декабрь–февраль, март–май). Но теперь отсутствует привязка к конкретным месяцам между проверками.

В настоящее время управляющим организациям рекомендовано провести аудит кадрового состава и измерительного оборудования, а также привести документацию в соответствие с новыми требованиями. Выполнение этих мероприятий позволит избежать аварийных ситуаций, связанных с использованием газа, и обеспечить безопасность жителей многоквартирных домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

