Проезжую часть на западе Москвы залило кипятком из-за прорыва трубы

сегодня в 15:19

Трубу с кипятком прорвало на западе Москвы. Горячая вода затопила проезжую часть. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Прорыв трубы произошел у станции метро «Молодежная». Горячая вода растеклась по всей проезжей части.

Сейчас там наблюдается интенсивное движение. Автомобили буквально ездят по кипятку. Очевидцы запечатлели на камеру, как колеса машин утопают в воде.

От трассы идет пар. Прохожим повезло больше — на тротуаре воды не так много.

Сейчас на месте работают коммунальные службы.

Ранее в Москве из-за коммунальной аварии хлынул фонтан высотой в четыре этажа. Сильный поток воды успел залить дорогу и двор.