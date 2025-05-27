Фонтан высотой в четыре этажа: в Москве произошла коммунальная авария
В Москве из-за коммунальной аварии хлынул фонтан высотой в четыре этажа
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На северо-востоке Москвы из-за прорыва трубы хлынул фонтан высотой в четыре этажа. Коммунальная авария произошла на улице Сельскохозяйственная, сообщает «Осторожно, Москва».
Сильный поток воды успел залить дорогу и двор. На месте инцидента работают коммунальные службы.
Причины коммунальной аварии не уточняются.
Двумя неделями ранее трубу с горячей водой прорвало на улице Павла Андреева в Москве.