Фонтан высотой в четыре этажа: в Москве произошла коммунальная авария

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В Москве из-за коммунальной аварии хлынул фонтан высотой в четыре этажа

На северо-востоке Москвы из-за прорыва трубы хлынул фонтан высотой в четыре этажа. Коммунальная авария произошла на улице Сельскохозяйственная, сообщает «Осторожно, Москва».