Пробные топки начались на системах теплоснабжения в Подмосковье

Действующими нормативными документами правительства Московской области с 16 сентября в регионе начинаются пробные топки по отопительным системам, сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Пробная топка включает в себя заполнение котлов и магистралей подготовленным теплоносителем. После проверки исправности газового оборудования поочередно будут запускаться все котлы.

Все магистральные сети должны заполняться теплоносителем под давлением и находиться в таком состоянии до непосредственного запуска котельных.

«На штабе информацию до всех глав довел. С завтрашнего дня мы получаем статистику по пробным топкам и проведению работ», — сказал Евгений Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе сложилась сложная ситуация с концессионными соглашениями по подготовке теплосетей к зиме. На особом контроле ситуация в городском округе Пушкинский, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске и Воскресенске.