Воробьев назвал сложной ситуацию с концессионными соглашениями по теплосетям

В Подмосковье сложилась сложная ситуация с концессионными соглашениями по подготовке теплосетей к зиме, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На особом контроле ситуация в городском округе Пушкинский, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске и Воскресенске.

«Сегодня еще ряд дополнительных мероприятий будет предусмотрен. Потому что после субботней инспекции мы увидели, что темпы работ нужно очень заметно увеличивать», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Что касается областной программы, то, по словам губернатора, здесь также ведется большая работа по замене сетей.