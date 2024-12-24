Порядка 80 тыс человек мерзнут в Ростове без отопления

В Ростове-на-Дону без тепла в домах остались около 80 тыс. жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале .

На котельной в районе проспекта Королева произошла авария. В результате в зоне отключения отопления оказались 447 многоквартирных домов и 27 соцобъектов.

Они расположены в районе ул. Добровольского, пр. Королева, ул. Волкова, пр. Космонавтов, а также в районе пр. Ленина. Таким образом, всего мерзнет около 80 тыс. жителей города. Между тем температура на улице составляет чуть выше 0 градусов.

Логвиненко отметил, что держит ситуацию на контроле. На место аварии он поручил выехать своему заместителю по ЖКХ.

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