Замерзают все: деревня в Смоленской области 10 дней живет без света и связи

В деревне Станино Смоленской области уже 10 дней нет электричества и связи. Местные жители греются с помощью печек, а животные замерзают в стойлах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Жительница деревни Марина поделилась, что воду и свет местные добывают через генератор.

«В такую температуру барашкам и курам нормально, но если будет хороший минус, то беда. Если бы был другой температурный режим, то я бы уже их потеряла», — сказала собеседница.

Она добавила, что обращалась в информационно-справочную службу президента РФ. Там ответили, что следует отправить электронное письмо. Но так как сейчас в деревне нет сети, поэтому можно написать обращение от руки, при этом в Станине нет почтового отделения.

Жительница еще несколько раз звонила в «Россети», но там отвечает робот. Он каждый раз называет новую дату возобновления подачи электричество в населенный пункт.