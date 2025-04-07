сегодня в 18:26

Порядка 125 лифтов заменили в домах Подмосковья с начала года

В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по региональной программе фонда капитального ремонта Московской области в 110 МКД Подмосковья произвели замену лифтового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Больше всего объектов специалисты отремонтировали в:

Королеве — 14;

Мытищах — 13;

Красногорске и Лобне — 10;

При наличии в подъезде парных кабин замена проходит поэтапно без остановки оборудования: в процессе монтажа одной кабины, вторая функционирует в штатном режиме.

Лифты нового поколения, отличаются повышенной безопасностью, энергоэффективностью, антивандальной защитой и бесшумной работой. В кабинах присутствует светодиодное освещение и «умные» датчики на дверях.

Приемка выполненных работ проходит с обязательным участием контролирующих органов и представителей общественности.

Все комплектующие для новых лифтов производятся на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.