Порядка 1 тыс лифтов отремонтировали в домах Подмосковья за 3 месяца

С начала июля под контролем специалистов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области исправлено порядка 1 тыс дефектов в работе лифтов, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы в рамках контрольно-надзорных мероприятий проверяют: перебег кабины лифта — не более 2 см выше или ниже этажа; скрежет дверей при открывании/закрывании кабины; перекос/заклинивание дверей кабины/шахты; скрежет и тряска кабины при движении; наличие освещения в кабине; комплектность кабины — поручни, зеркала, плинтус, напольное покрытие; исправность кнопки двусторонней связи между пассажиром и диспетчером; срок работы лифта — не более 25 лет, в отдельных случаях продлевается еще до 5 лет; размещение правил пользования лифтовым оборудованием непосредственно в кабине лифта, а также на первом этаже МКД.

За третий квартал года 990 неисправностей лифтового оборудования в домах Подмосковья устранено, еще 53 дефекта находятся в работе управляющих и специализированных организаций. Акты ежегодного технического освидетельствования лифтового оборудования также проверяет инспекторский состав министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять. Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.