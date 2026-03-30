Полный комплекс работ по уборке территорий проводят в Подмосковье

В Подмосковье с 23 марта по 30 апреля специалисты проводят полный комплекс работ по уборке. Об этом сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«Это ручная и механизированная очистка и промывка покрытий: асфальт, плитка, брусчатка. Собираем мусор с газонов прилегающих территорий, проводим покрасочные работы, моем контейнерные площадки. А также ремонтируем малые архитектурные формы детских и спортивных площадок», — сказал Игорь Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр добавил, что специалисты в указанные сроки проводят опиловку сухостойных растений и удаление аварийных деревьев. Кроме того, проводится промывка автомобильных дорог в черте городов с концентрированным моющим средством.

Ранее Воробьев сообщил, что работы по уборке территорий в регионе все больше проводят механизированными средствами. Губернатор отметил, что только руками и энтузиазмом сложно справиться с таким большим объемом задач.

