Андрей Воробьев: работу по весенней уборке Подмосковья стараются механизировать

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работы по уборке территорий в регионе все больше проводят механизированными средствами.

«Традиционно апрель-месяц — это всегда очень активная вовлеченность и интенсивность уборки территорий и дворов. Это большая работа, и каждый год мы стараемся ее механизировать», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он отметил, что только руками и энтузиазмом сложно справиться с таким большим объемом задач.

Ранее пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщила, что с наступлением весны МБУ по содержанию территорий региона приступили к работам по переводу спецтехники в весенне-летний режим эксплуатации. Сейчас основная задача специалистов — регулярное подметание и мойка дорог, очистка тротуаров, парковочных зон и прилегающих территорий.

