Коммунальная техника Подмосковья переведена на весенне-летний режим содержания

С наступлением весны МБУ по содержанию территорий Московской области приступили к работам по переводу спецтехники в весенне-летний режим эксплуатации, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сейчас основная задача специалистов — регулярное подметание и мойка дорог, очистка тротуаров, парковочных зон и прилегающих территорий.

«В связи с наступлением устойчивых положительных температур и активным таянием снежного покрова с этой недели мы приступили к масштабным работам по уборке всех общественных пространств и дворов. Мобилизованы все коммунальные службы и управляющие организации. Наши инспекторы, в свою очередь, проводят ежедневные обходы на местах. Все выявленные дефекты для своевременного контроля исполнения заносим в программу, далее они передаются в работу балансодержателям. Итоги работ, в том числе в разрезе каждого муниципалитета, подведем в конце апреля. Завершим месяц традиционно общеобластными субботниками с привлечением всех неравнодушных граждан», — сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Помимо корректировки рабочего процесса коммунальные службы заменили все сезонное навесное оборудование. С тракторов сняли снегоуборочные отвалы, шнекороторные снегоочистители и пескоразбрасыватели. Взамен машины оснастили поливомоечным оборудованием.

Перед выходом на линию спецтехника прошла многоступенчатую проверку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.