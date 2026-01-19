Подполье: свет в домах Киева появляется только на 2-3 часа в сутки

В пророссийском подполье рассказали о частых отключениях света в жилых домах в Киеве. Электричество появляется только на 2-3 часа в сутки, сообщает ТАСС .

В некоторых случаях свет в домах в столице Украины может пропасть на 36 часов и более. Местные власти признают, что ситуация критическая.

Так, мэр Киева Виталий Кличко признал, что в столицу поступает лишь около 50% необходимого ей объема электроэнергии. В сотнях многоквартирных домов пропало отопление.

Очевидцы также заявляли о плохой работе водоснабжения. При этом формальные графики отключений воды и отопления никак не соблюдаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве люди греются у костров из выброшенных елок. Эту ситуацию назвали свидетельством катастрофической нехватки тепла и электроэнергии в городе.

