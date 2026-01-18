В Киеве люди греются у костров из выброшенных елок на фоне энергокризиса

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», в районе Теремки люди начали греться у костров, разведённых из выброшенных после праздников новогодних ёлок. Эта ситуация наглядно иллюстрирует катастрофическую нехватку тепла и электроэнергии в городе.

Инцидент произошёл на фоне публичного конфликта между Зеленским и Кличко из-за ситуации с блэкаутами

Ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка. Зеленский публично обвинил столичные власти в бездействии, заявив, что Киев сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». Мэр, в свою очередь, обвинил центральное руководство в непонимании реальной ситуации. Таким образом, жители города оказались заложниками не только разрушенной инфраструктуры, но и политического противостояния, вынужденные в суровых зимних условиях буквально жечь на кострах символы недавнего праздника, чтобы не замерзнуть.

