Подольский водоканал принял на практику студентов колледжа

Студенты четвертого курса Технико-экономического колледжа начали производственную практику в Подольском водоканале. Будущие специалисты по разработке программного обеспечения работают под руководством сотрудников предприятия и применяют знания в сфере ЖКХ и IT, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Практику проходят учащиеся направления «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем». С ними работают специалист по информационным технологиям и инженер-программист предприятия. Студенты получают возможность поучаствовать в реальных производственных процессах и закрепить теоретические знания.

Практика позволяет будущим выпускникам расширить профессиональный кругозор и получить опыт, необходимый для трудоустройства. Предприятие формирует внешний кадровый резерв, привлекая старшекурсников и выпускников профильных учебных заведений.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что кадровое направление в сфере ЖКХ сегодня проходит этап трансформации с внедрением цифровых технологий и клиентоцентричности.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — пояснил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.