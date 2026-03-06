Подольский водоканал принял на практику студентов колледжа
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Студенты четвертого курса Технико-экономического колледжа начали производственную практику в Подольском водоканале. Будущие специалисты по разработке программного обеспечения работают под руководством сотрудников предприятия и применяют знания в сфере ЖКХ и IT, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Практику проходят учащиеся направления «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем». С ними работают специалист по информационным технологиям и инженер-программист предприятия. Студенты получают возможность поучаствовать в реальных производственных процессах и закрепить теоретические знания.
Практика позволяет будущим выпускникам расширить профессиональный кругозор и получить опыт, необходимый для трудоустройства. Предприятие формирует внешний кадровый резерв, привлекая старшекурсников и выпускников профильных учебных заведений.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что кадровое направление в сфере ЖКХ сегодня проходит этап трансформации с внедрением цифровых технологий и клиентоцентричности.
«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — пояснил министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.