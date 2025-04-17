Подмосковные строители завершили восстановление разрушенного дома в Макеевке ДНР

В поселке Ханженково-Северный, города Макеевка, завершены работы по восстановлению двухэтажного многоквартирного дома, пострадавшего в результате боевых действий. Весной 2024 года строители фонда капитального ремонта Московской области приступили к ремонтно-восстановительным работам, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалистами фонда выполнены следующие виды работ:

отремонтирована кровля и чердачное помещение;

установлены новые стеклопакеты, подоконники и откосы;

смонтированы надежные и современные двери.

Эксперты подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области управления технического надзора капитального ремонта тщательно контролируют соблюдение всех технологических норм и стандартов с самого начала ремонтных работ, сопровождали каждый этап работ для проверки соответствия проектной документации, что гарантирует высокий уровень их качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.