Жизненно важно: какие прививки и когда нужно делать и почему не стоит отказываться от них без причин
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Заведующая отделением детской поликлиники ГБУЗ МО Королевская клиническая больница Елена Диканская рассказала РИАМО о национальном календаре прививок, о том, почему важно вакцинироваться в период эпидемий, когда можно получить медотвод и чем опасны антипрививочники.
Что такое национальный календарь прививок
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Национальный календарь – это официальный документ, в котором четко прописано, какие прививки и в каком возрасте должны быть сделаны. По словам Елены Диканской, такой подход позволяет формировать коллективный иммунитет и минимизировать распространение вирусов и бактерий. Календарь прививок разработан с учетом эпидемиологической ситуации, возрастных особенностей формирования иммунитета и необходимости защиты от инфекций, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни. В России в настоящее время действует календарь, утвержденный приказом Минздрава №1122н от 06.12.2021 года.
Календарь прививок: что и когда делать детям
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Врач-педиатр отмечает, что при рождении ребенка государство гарантирует ему 12 вакцин. То, что будет включено в календарь, зависит от эпидемической обстановки и контролируется участковыми педиатрами.
«Есть базовый набор инфекций, от которых должны быть привиты все. Это гепатит В, коклюш, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, полиомиелит», — говорит эксперт.
Календарь прививок
- В первые 24 часа после рождения новорожденному делают первую прививку против вирусного гепатита В.
- На 3–7 день жизни проводится вакцинация против туберкулеза (БЦЖ). В возрасте одного месяца делается вторая доза вакцины против гепатита В. Во второй месяц проводится третья вакцинация против вирусного гепатита В (для групп риска).
- В два месяца проводится первая вакцинация против пневмококковой инфекции.
- В три месяца начинается активный этап иммунизации: в этом возрасте вводятся первые дозы комбинированной вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка), а также первые дозы вакцин против полиомиелита и гемофильной инфекции типа В.
- В четыре с половиной месяца все эти прививки повторяются — это вторые дозы. Кроме того, вводится вторая доза пневмококковой вакцины.
- В шесть месяцев ребенок получает третьи дозы АКДС, полиомиелита и гемофильной инфекции, а также третью дозу вакцины против гепатита В.
- В возрасте одного года проводится вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита (свинки). Детям из групп риска также может быть введена четвертая доза вакцины против гепатита В.
- В полтора года (18 месяцев) наступает время первой ревакцинации: повторно вводятся вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), а также против полиомиелита и гемофильной инфекции.
- В 20 месяцев проводится вторая ревакцинация против полиомиелита.
- В 6 лет проводится ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, третья ревакцинация против полиомиелита.
- В 6-7 лет проводится вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка, ревакцинация против туберкулеза.
- В 14 лет проводится третья ревакцинация против дифтерии, столбняка.
Педиатр добавляет, что взрослые люди должны проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.
«Прививки в основном делаются перед поступлением в детский сад, а перед школой проводится ревакцинация. Впрочем, план может быть индивидуальным — соответствующим особенностям развития ребенка, для часто болеющих, склонных к аллергическим реакциям и прочим», — предупреждает врач.
Как можно получить медотвод от прививок
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По словам Елены Диканской, существует два вида медотводов от прививок:
- Временный. Его может выдать педиатр при осмотре ребенка, если выявлены катаральные явления или обострения аллергических заболеваний. Такой медотвод может выдаваться от 1–2 недель до года — в зависимости от серьезности заболевания.
- Постоянный. Он выдается по заключению невролога или аллерголога-иммунолога. Причиной для него служат серьезные иммунологические и неврологические заболевания либо развитие нежелательной реакции на предыдущее введение вакцины.
При этом отказываться от прививок из-за мнимых последствий, которыми пугают мам, не стоит, уверят врач. Она добавляет, что нет оснований говорить о побочных эффектах от прививок, а вот заболеть и заразить окружающих риск есть.
Почему антипрививочники могут быть опасны для здоровья окружающих
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«Антипрививочники способствуют ослаблению коллективного иммунитета, что приводит к возврату побежденных инфекций (например, вспышка кори в 2019 году). Это создает угрозу здоровья (и даже жизни) людям с иммунодефицитными состояниями, острыми аллергическими проявлениями и тем же непривитым людям», — предупреждает врач.
Она добавляет, что, когда значительная часть населения отказывается от вакцинации, коллективный иммунитет перестает работать. Инфекции, которые считались практически ликвидированными, получают возможность распространяться снова. Так что такое решение касается не лично каждого, а всего общества.
Обычно все прививки контролируют медики в детских садах и школах. Если ребенок не посещает детский сад, то соблюдение календаря прививок контролируют участковые медсестры: родителям напоминают о плановой прививке на профилактическом приеме или по телефону.
Прививки по сезону: от чего прививают детей осенью 2026 года
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Есть и сезонные прививки, например, осенью начинается кампания по прививкам от гриппа. Елена Диканская отмечает, что в настоящее время идет активная вакцинация: в школах и детских садах делают Ультрикс Квадри. Эта прививка, как и другие, делается с согласия родителей, при отсутствии противопоказаний и медотводов.
Почему непривитых от полиомиелита изолируют на время прививок
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При получении живой оральной полиовакцины (ОПВ) не привитые дети должны быть изолированы. В детских садах обычно таких детей размещают в разных группах.
«Стоит отметить, что риск заражения очень низкий, но, тем не менее, он есть. Живая вакцина дает более стойкий иммунитет, поэтому делаем именно ее. Изолируют только тех, у кого нет никакой защиты от полиомиелита», — предупреждает врач.
В современных условиях риск заразиться фекально-оральным способом (которым чаще всего передается полиомиелит) крайне низкий. Здоровый, но не привитый ребенок может и не заразиться, но рисковать, тем более скрывать отсутствие прививки, не стоит. Разобщают детей с прививкой и без обычно на 60 дней, а за не привитым ребенком важно наблюдать.