Жизненно важно: какие прививки и когда нужно делать и почему не стоит отказываться от них без причин

Национальный календарь – это официальный документ, в котором четко прописано, какие прививки и в каком возрасте должны быть сделаны. По словам Елены Диканской, такой подход позволяет формировать коллективный иммунитет и минимизировать распространение вирусов и бактерий. Календарь прививок разработан с учетом эпидемиологической ситуации, возрастных особенностей формирования иммунитета и необходимости защиты от инфекций, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни. В России в настоящее время действует календарь, утвержденный приказом Минздрава №1122н от 06.12.2021 года.

Календарь прививок: что и когда делать детям

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Врач-педиатр отмечает, что при рождении ребенка государство гарантирует ему 12 вакцин. То, что будет включено в календарь, зависит от эпидемической обстановки и контролируется участковыми педиатрами.

«Есть базовый набор инфекций, от которых должны быть привиты все. Это гепатит В, коклюш, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, полиомиелит», — говорит эксперт.

Календарь прививок

В первые 24 часа после рождения новорожденному делают первую прививку против вирусного гепатита В. На 3–7 день жизни проводится вакцинация против туберкулеза (БЦЖ). В возрасте одного месяца делается вторая доза вакцины против гепатита В. Во второй месяц проводится третья вакцинация против вирусного гепатита В (для групп риска). В два месяца проводится первая вакцинация против пневмококковой инфекции. В три месяца начинается активный этап иммунизации: в этом возрасте вводятся первые дозы комбинированной вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка), а также первые дозы вакцин против полиомиелита и гемофильной инфекции типа В. В четыре с половиной месяца все эти прививки повторяются — это вторые дозы. Кроме того, вводится вторая доза пневмококковой вакцины. В шесть месяцев ребенок получает третьи дозы АКДС, полиомиелита и гемофильной инфекции, а также третью дозу вакцины против гепатита В. В возрасте одного года проводится вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита (свинки). Детям из групп риска также может быть введена четвертая доза вакцины против гепатита В. В полтора года (18 месяцев) наступает время первой ревакцинации: повторно вводятся вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), а также против полиомиелита и гемофильной инфекции. В 20 месяцев проводится вторая ревакцинация против полиомиелита. В 6 лет проводится ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, третья ревакцинация против полиомиелита. В 6-7 лет проводится вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка, ревакцинация против туберкулеза. В 14 лет проводится третья ревакцинация против дифтерии, столбняка.

Педиатр добавляет, что взрослые люди должны проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

«Прививки в основном делаются перед поступлением в детский сад, а перед школой проводится ревакцинация. Впрочем, план может быть индивидуальным — соответствующим особенностям развития ребенка, для часто болеющих, склонных к аллергическим реакциям и прочим», — предупреждает врач.