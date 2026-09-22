Жидковский и бизнесмен Никулин договорились о мире в споре за «Роскошь Бутиков»

Дело о «Роскоши Бьютиков» между блогером Алексеем Жидковским и бизнесменом Никитой Никулиным закончится миром, сообщает 112 .

Ранее Жидковский объявил бьюти-войну своему конкуренту из-за созвучия в названиях Telegram-каналов. Блогер подал иск в суд и обратился в Федеральную антимонопольную службу. Канал Жидковского называется «Роскошь Бутиков», а у предпринимателя Никулина — «Роскошь Бьютиков». Алексей утверждал, что это приводит к потере аудитории, снижению стоимости рекламы и размыванию бренда.

В марте Арбитражный суд Москвы отказал блогеру в обеспечительных мерах. Суд счел, что истец не представил достаточно доказательств риска значительного ущерба.

Представитель блогера заявил, что стороны на завершающей стадии согласования условий.

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