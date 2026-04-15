Алексей Жидковский засудил конкурента из-за похожего названия Telegram-канала

Алексей Жидковский объявил бьюти-войну своему конкуренту из-за созвучия в названиях Telegram-каналов. Известный блогер подал иск в суд и обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает Mash .

В Telegram есть два канала: в названии одного есть слово «бутик», а другого — «бьютик». Первый ведет Алексей, а второй — Никита Н. Сначала спор между блогерами разгорелся в личных сообщениях. Жидковский требовал, чтобы оппонент отказался от использования определенного хештега и переименовал свой канал.

Никита ответил, что «бутик» — это магазин, а «бьютик» — неологизм, образованный от английского beauty, поэтому смысловая нагрузка разная. Это не утроило Жидковского, который пригрозил, что обратится в суд с иском на 5 млн рублей. После чего так и поступил.

Затем Алексей отправился в ФАС. В заявлении он указал, что у каналов схожие названия, поэтому его доходы снижаются. Ведомство встало на сторону Жидковского.

