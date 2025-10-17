Подмосковные строители завершили капремонт здания МЧС в Мелитополе
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Главное управление МЧС России по Запорожской области в Мелитополе — стратегически важный объект, от работы которого напрямую зависит безопасность жителей региона. В нем располагается Центр управления в кризисных ситуациях и служба пожаротушения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В ходе восстановительных работ в 4-этажном здании:
- заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации;
- выполнена замена кровли;
- проведены новые линии электроснабжения и слаботочных систем;
- установлены современные оконные и дверные блоки;
- обновлен фасад;
- выполнена внутренняя отделка.
Также благоустроена прилегающая территория: оборудованы пешеходные дорожки, установлены урны, оформлены клумбы.
Контроль качества всех этапов выполняли специалисты УТНКР Подмосковья, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области https://t.me/mingkh_mo. Более 300 раз эксперты выезжали на объект для проверки качества материалов и выполняемых работ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.