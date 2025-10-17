Подмосковные строители завершили капремонт здания МЧС в Мелитополе

Главное управление МЧС России по Запорожской области в Мелитополе — стратегически важный объект, от работы которого напрямую зависит безопасность жителей региона. В нем располагается Центр управления в кризисных ситуациях и служба пожаротушения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе восстановительных работ в 4-этажном здании:

заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации;

выполнена замена кровли;

проведены новые линии электроснабжения и слаботочных систем;

установлены современные оконные и дверные блоки;

обновлен фасад;

выполнена внутренняя отделка.

Также благоустроена прилегающая территория: оборудованы пешеходные дорожки, установлены урны, оформлены клумбы.

Контроль качества всех этапов выполняли специалисты УТНКР Подмосковья, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области https://t.me/mingkh_mo. Более 300 раз эксперты выезжали на объект для проверки качества материалов и выполняемых работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.