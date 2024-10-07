Подмосковные строители восстановят разрушенный дом в Мариуполе к 2025 году

В Приморском районе Мариуполя продолжаются работы по восстановлению многоквартирного жилого дома, который был сильно поврежден в ходе боевых действий. Первоначально этот дом планировали сносить, но после проведения повторных экспертиз и геологических исследований фундамента было принято решение о его восстановлении. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Особые сложности вызвало полное разрушение третьего и четвертого подъездов, которые пришлось демонтировать до основания и делать новый фундамент. В настоящий момент на объекте завершена заливка монолитом последнего этажа, строители готовятся к началу кровельных работ и закрытию теплового контура, что позволит перейти к следующему этапу — внешним фасадным работам.

В восстановлении дома используются современные технологии и высококачественные строительные материалы. На объекте трудится около 25 строителей, среди которых значительное количество местных специалистов.

До конца текущего года планируется завершить все работы, чтобы жильцы смогли встретить Новый год в своих обновленных квартирах. Все работы проходят по графику, без задержек, под руководством ППК «Единый заказчик» и координацией Минстроя России. Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Для нас важно не только восстановить разрушенные дома, но и вернуть людям чувство уверенности и комфорта. Этот проект — яркий пример того, как можно дать вторую жизнь объекту. Восстановление дома в Приморском районе — это наша совместная победа над трудностями», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.