Подмосковные строители восстановили школу для 700 учеников в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил масштабные ремонтно-восстановительные работы средней образовательной школы № 9 в Мариуполе. Благодаря усилиям подмосковных специалистов и под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства» учреждение обретает новую жизнь, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках проекта был проведен комплекс мероприятий, включающий:

ремонт кровли и фасада здания;

замену оконных блоков;

внутренние отделочные работы;

установку новых входных дверей в кабинеты;

укладку плитки и ремонт лестничных маршей;

обновление и оснащение пищеблока современным технологическим оборудованием;

замену систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения;

комплексное благоустройство прилегающей территории.

Школа рассчитана на 700 учеников, которые смогут приступить к занятиям уже в конце года.

Одной из уникальных особенностей обновленного здания стал фасад, украшенный портретами и цитатами великих личностей: Юрия Гагарина, Петра I, Екатерины II и Михаила Кутузова. Эта инициатива была реализована благодаря совместным усилиям директора школы и специалистам фонда капитального ремонта Московской области.

Контроль за соблюдением строительных норм и стандартов осуществляли эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Ремонт школы № 9 в Мариуполе стал для нас не только важным социальным проектом, но и возможностью показать, как современные технологии и внимание к деталям могут преобразить образовательное учреждение. Мы гордимся тем, что благодаря нашим усилиям 700 детей смогут учиться в комфортных, безопасных и современных условиях», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.