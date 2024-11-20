Подмосковные строители восстановили школу для 700 учеников в Мариуполе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области завершил масштабные ремонтно-восстановительные работы средней образовательной школы № 9 в Мариуполе. Благодаря усилиям подмосковных специалистов и под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства» учреждение обретает новую жизнь, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках проекта был проведен комплекс мероприятий, включающий:
- ремонт кровли и фасада здания;
- замену оконных блоков;
- внутренние отделочные работы;
- установку новых входных дверей в кабинеты;
- укладку плитки и ремонт лестничных маршей;
- обновление и оснащение пищеблока современным технологическим оборудованием;
- замену систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения;
- комплексное благоустройство прилегающей территории.
Школа рассчитана на 700 учеников, которые смогут приступить к занятиям уже в конце года.
Одной из уникальных особенностей обновленного здания стал фасад, украшенный портретами и цитатами великих личностей: Юрия Гагарина, Петра I, Екатерины II и Михаила Кутузова. Эта инициатива была реализована благодаря совместным усилиям директора школы и специалистам фонда капитального ремонта Московской области.
Контроль за соблюдением строительных норм и стандартов осуществляли эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».
«Ремонт школы № 9 в Мариуполе стал для нас не только важным социальным проектом, но и возможностью показать, как современные технологии и внимание к деталям могут преобразить образовательное учреждение. Мы гордимся тем, что благодаря нашим усилиям 700 детей смогут учиться в комфортных, безопасных и современных условиях», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.