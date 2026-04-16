24 часа без воды — повод для жалобы: адвокат объяснила, куда обращаться
За каждый час без воды сверх нормы плата снижается на 0,15%, а при отключении на более чем 24 часа можно требовать перерасчет и компенсацию, сообщила РИАМО адвокат МКА «Закон и решение» Зульфия Атаханова.
«Если воду отключили дольше нормы, плата за эту услугу должна быть снижена. За каждый час превышения предельного срока размер платы снижается на 0,15% — то есть за каждый лишний час без воды вы платите меньше. Чтобы получить перерасчет, нужно подать письменное заявление в управляющую компанию. Если вода не появилась после 24 часов, это уже основание для требования», — сказала Атаханова.
Как добавила жксперт, если бездействие УК или ресурсоснабжающей организации причинило серьезные неудобства, собственник вправе требовать компенсацию морального вреда на основании статей 151 и 1101 Гражданского кодекса РФ, а также статьи 15 закона «О защите прав потребителей». Судебная практика подтверждает: размер компенсации зависит от продолжительности нарушения и характера неудобств.
Куда жаловаться, если сроки затягивают и никто не отвечает
Если вода отсутствует более 24 часов, а внятных сроков восстановления не дают, нужно действовать по следующему алгоритму:
1. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) УК, зафиксируйте номер заявки и время обращения — это будет доказательством начала отключения.
2. Направьте в УК письменное требование о восстановлении услуги и перерасчете платы.
3. Если УК не реагирует, подайте жалобу в региональную ГЖИ. Это основной надзорный орган за деятельностью УК.
4. Если ситуация критическая и затрагивает интересы многих жителей, то обращение в прокуратуру может ускорить решение проблемы.
5. Роспотребнадзор — при отказе в перерасчете или компенсации обращайтесь.
6. Суд — с исковым заявлением.
«За нарушение режима горячего водоснабжения законодательством установлено четыре вида ответственности: административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная», — отметила адвокат.
