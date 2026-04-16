Юрист Атаханова: при отключении воды на 24 часа можно требовать компенсацию

За каждый час без воды сверх нормы плата снижается на 0,15%, а при отключении на более чем 24 часа можно требовать перерасчет и компенсацию, сообщила РИАМО адвокат МКА «Закон и решение» Зульфия Атаханова.

«Если воду отключили дольше нормы, плата за эту услугу должна быть снижена. За каждый час превышения предельного срока размер платы снижается на 0,15% — то есть за каждый лишний час без воды вы платите меньше. Чтобы получить перерасчет, нужно подать письменное заявление в управляющую компанию. Если вода не появилась после 24 часов, это уже основание для требования», — сказала Атаханова.

Как добавила жксперт, если бездействие УК или ресурсоснабжающей организации причинило серьезные неудобства, собственник вправе требовать компенсацию морального вреда на основании статей 151 и 1101 Гражданского кодекса РФ, а также статьи 15 закона «О защите прав потребителей». Судебная практика подтверждает: размер компенсации зависит от продолжительности нарушения и характера неудобств.

Куда жаловаться, если сроки затягивают и никто не отвечает

Если вода отсутствует более 24 часов, а внятных сроков восстановления не дают, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) УК, зафиксируйте номер заявки и время обращения — это будет доказательством начала отключения.

2. Направьте в УК письменное требование о восстановлении услуги и перерасчете платы.

3. Если УК не реагирует, подайте жалобу в региональную ГЖИ. Это основной надзорный орган за деятельностью УК.

4. Если ситуация критическая и затрагивает интересы многих жителей, то обращение в прокуратуру может ускорить решение проблемы.

5. Роспотребнадзор — при отказе в перерасчете или компенсации обращайтесь.

6. Суд — с исковым заявлением.

«За нарушение режима горячего водоснабжения законодательством установлено четыре вида ответственности: административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная», — отметила адвокат.

