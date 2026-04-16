В Туапсе отменили занятия в школах после атаки БПЛА

В Туапсе Краснодарского края решили отменить занятия в школах и других образовательных организациях после атаки беспилотников, сообщает глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

По его словам, отмена коснется занятий в первую смену сегодня, 16 апреля.

«В детских садах города организованы дежурные группы», — добавил Бойко в своем Telegram-канале.

Ранее в Туапсе два ребенка погибли в результате атаки беспилотников по жилым домам. Им было 5 и 14 лет.

