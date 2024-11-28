Подмосковные строители восстановили дом на улице Покрышкина в Мариуполе

Фондом капитального ремонта Московской области восстановлен многоквартирный дом на улице Покрышкина Ильичевского района Мариуполя. Проект осуществлялся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» при координации Минстроя России и правительства Московской области. Ход работ контролировали эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Фондом капитального ремонта Московской был выполнен масштабный проект, который вернул дому, построенному в 1976 году, вторую жизнь. Строители провели большой объем работ, включающий восстановление конструктива и инженерных систем здания», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Специалистами были заменены системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации. А также — отремонтированы кровля, оконные и дверные блоки, фасад и места общего пользования.

Летом текущего года фонд капитального ремонта Московской области совместно с ассоциацией художников «Граффити России» провели уникальный для новых территорий арт-фестиваль «М’Арт». Фасады восстановленных многоквартирных домов стали холстами для современных художников, что придало зданиям новый облик и подчеркнуло их оригинальность для города. Данный объект на улице Покрышкина не стал исключением.

«Восстановление жилого фонда на новых территориях — это вклад не только в развитие инфраструктуры, но и в создание уникальной городской среды. Дом на улице Покрышкина стал символом возрождения, фестиваль «М’Арт» вдохнул в него особую творческую энергию», — отметил Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.