Мать, жена и успешная модель: чем жила и живет Хейли Бибер

Непо-бэйби

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Хейли относится к классу «непо-бэйби». Так называют людей, которые появились на свет далеко не в обычной семье. Ее дядя — Алек Болдуин, известный американский актер. Отец и мать не так популярны, как дядя, но тем не менее все равно вхожи в высшие круги общества Нью-Йорка. Именно поэтому Хейли Болдуин (девичья фамилия звезды) с ранних лет привыкла быть под вспышками фотокамер и сызмальства знала, что такое красная дорожка, на своем опыте, а не только на картинках. Это отчасти наложило свой отпечаток на ее выбор своей профессии. Быть знаменитостью — предопределенная акция в ее случае.

Модельная карьера Хейли

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В детстве Хейли Бибер несколько лет занималась балетом, а затем даже отучилась в театральной школе — но душа у нее лежала все равно к моделингу. Благо внешность и параметры Бибер высоко ценятся в модельном мире — ее рост составляет 171 см, а вес колеблется в пределах 54 кг. Кроме того, юную модель на старте поддержала и ее кузина — Айрленд Болдуин (дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер), которая уже давно была в этом бизнесе.

В 2014 году началась профессиональная карьера Хейли — она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Практически с первого дня «прикрепления» к агентству начинающая звезда стала появляться на обложках журналов и даже поучаствовала в съемках одежды French Connection. Также среди первых заказчиков была и Соня Рикель.

Без подиума тоже не обошлось — в первый же год юная Хейли дефилировала по подиуму на показе Topshop, а следом снялась и в рекламной кампании марки.

Довольно скоро на юную звезду посыпались предложения от люксовых марок: Dolce & Gabbana, Moschino, Prabal Gurung, Jeremy Scott и других. Спустя два года после старта модель переходит в другое агентство с более хорошими условиями сотрудничества — нью-йоркское IMG Models. Здесь она становится настоящей иконой стиля.

В 2017 году она возглавила список самых красивых женщин в мире по версии журнала Maxim, а в ноябре того же года получила титул «Самая влиятельная девушка в мире стиля» на церемонии FN Achievement Awards. кроме того, Хейли быстро обзавелась полезными знакомствами, например, она водит дружбу с бывшим креативным директором марки Off-White Вирджилом Абло

Со временем звезду стали звать различные марки, чтобы она стала их амбассадором. Так, в разное время ей удалось побывать лицом таких брендов, как Tommy Hilfiger, Guess, Adidas, Levi′s Jeans и даже лимитированной коллекции Карла Лагерфельда. В 2021-м Бибер стала амбассадором Victoria’s Secret и вошла в число членов сообщества современных героинь VS Collective. Это группа женщин из мира селебрити, которые рассказывают свою историю посредством сотрудничества, кампаний и различных платформ (подкасты и медиа). Среди участниц, например, есть футболистка Меган Рапино, фристайлистка Эйлин Гу, plus size модель Палома Эльсессер.

Хейли Бибер — дизайнер и создательница трендов

Дизайнерский опыт

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Попробовала себя Хейли и в качестве дизайнера. Она даже освоила это как полноценную профессию и вскоре выпустила свою линию обуви для Public Desire и коллекцию аксессуаров для The Daily Edited.

Тренды, который задала Хейли

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Кроме того, Хейли диктует современные тренды, и за ними следят миллионы людей по всему миру, а особенно ее любят зумеры. Так, например, именно она задала тренд на так называемую «глазированную» кожу. После ухода за лицом, который соблюдает Хейли, оно становится очень увлажненным и сияющим, словно покрытое сахарной глазурью. Этот тренд быстро завоевал популярность на всех возможных платформах, а фанаты сиюминутно подхватили новое веяние и создали вокруг него целый культ — делают десятиэтапный уход за кожей и соблюдают здоровое питание.

Еще один интересный тренд, который придумала Хейли, — маникюр с глазированными пончиками. Его икона стиля продемонстрировала на красной дорожке Met Gala в 2022 году. Надо ли говорить, что многие девушки побежали к своим мастерам маникюра с просьбой сделать такой же.

Умение одеваться

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Особенно поклонники Хейли Бибер ценят ее за умение сочетать роскошь и доступную одежду. Она вообще не боится быть «простой». В ее профиле в социальных сетях можно найти множество фотографий, на которых звезда одета в джинсы, футболки и спортивные куртки, сочетая их с аксессуарами премиум-сегмента. Именно такой образ делает Хейли невероятно близкой для молодежной аудитории, которая ищет баланс между статусом и удобством. Отсюда, кстати, пошло в массы убеждение, что одежда может быть дешевой, а аксессуары — дорогими.

Собственный бренд Хейли Rhode

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Спустя год после успеха в «ангельском» бренде Бибер задумалась о создании своего собственного предприятия. Так на свет появился ее бренд косметики и средств по уходу за кожей Rhode. Назван он так в честь ее второго имени. Надо ли говорить, что марка быстро обзавелась миллионами фанатов по всему миру, а первый же дроп был sold aut в считанные минуты.

Что любопытно, в 2022 году Хейли выложила рекламный ролик, где она тестирует помаду собственной разработки для увеличения губ. Тем временем фанаты заподозрили ее в неискренности и предположили, что она просто сделала «уколы красоты», чтобы губы казались больше. Сама же Хейли все это отрицала.

Весной 2025 года Хейли Бибер решила продать свой бренд косметики компании Elf Beauty. Стоимость сделки составляла порядка одного миллиарда долларов.