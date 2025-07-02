Жителям Подмосковья начали заранее сообщать о техобслуживании газа через госуслуги

Более 191 тысячи жителей Московской области получили уведомления о предстоящем плановом техобслуживании газового оборудования. Уведомления направлены через личные кабинеты на региональном портале госуслуг, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сервис позволяет заранее — за месяц до визита специалистов — узнать дату и время обслуживания. После завершения работ акт можно получить в электронном виде: он будет доступен в личном кабинете в течение одного рабочего дня после визита, при условии заполнения онлайн-формы.

Эксперимент по цифровизации газового обслуживания проводится в регионе совместно с федеральными структурами. На портале госуслуг жители также могут заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования, подать заявки на ремонт, поверку счетчиков и возобновление подачи газа. Все документы можно подписывать электронной подписью. Кроме того, после выполнения работ доступна возможность оценить качество оказанных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.