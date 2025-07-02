Карета скорой помощи перевернулась во время ДТП в Новой Москве
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В Новой Москве произошла автомобильная авария с участием машины скорой помощи. На месте происшествия замечены сотрудники дорожной полиции и МЧС, сообщает «Осторожно, Москва».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Калужском шоссе рядом с Троицком. Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.
Прочие подробности аварии с участием транспорта врачей выясняются.
Ранее в подмосковных Луховицах произошла авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП погиб водитель одного из большегрузов — он умер по пути в больницу.