Карета скорой помощи перевернулась во время ДТП в Новой Москве

В Новой Москве произошла автомобильная авария с участием машины скорой помощи. На месте происшествия замечены сотрудники дорожной полиции и МЧС, сообщает «Осторожно, Москва» .

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Калужском шоссе рядом с Троицком. Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.

Прочие подробности аварии с участием транспорта врачей выясняются.

Ранее в подмосковных Луховицах произошла авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП погиб водитель одного из большегрузов — он умер по пути в больницу.