Врач объяснила, почему возникают трудности со сном

За несколько часов до сна лучше отказаться от кофеина, активных физических нагрузок и электронных устройств — все это негативно влияет на синтез мелатонина и затрудняет засыпание. Об этом изданию рассказала врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает «СтальМедиа» .

«Вечером следует избегать действий, которые активируют нервную систему или нарушают естественные механизмы засыпания. Не рекомендуется употреблять кофеинсодержащие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики — после обеденного времени. Период полувыведения кофеина из организма составляет около 5–6 часов — есть риск не успеть успокоиться ко времени отхода ко сну», — уточнила специалист.

Как отметила Уланкина, алкоголь, несмотря на кажущийся успокаивающий эффект, приводит к частым пробуждениям и снижает качество сна. Кроме того, перед сном не стоит есть тяжелую, острую или жирную пищу — это может спровоцировать изжогу и неприятные ощущения. Также мешать засыпанию могут интенсивные тренировки: если заниматься спортом позже чем за 3 часа до сна, в крови резко повышается уровень кортизола и адреналина — гормонов, которые стимулируют нервную систему.

По ее словам, за два-три часа до сна лучше не пользоваться смартфонами, компьютерами и телевизором. Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, подчеркнула Уланкина.